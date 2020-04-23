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На Дніпропетровщині вже 11 людей одужали від коронавірусу

На Дніпропетровщині вже 11 людей одужали від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Ще двоє мешканців Дніпропетровщини одужали від коронавірусу. COVID-19 подолали чоловік з Дніпра та жінка з Новомосковська. Обидва – старші за 50 років. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Валерій Сердюк, інформує УНН

"Вже 11 мешканців Дніпропетровщини успішно подолали коронавірусну хворобу. Загалом одужали шестеро дніпрян, по двоє жителів Кривого Рогу й Новомосковська, а також мешканець Нікополя", – розповів директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.

Зазначається, що загалом на коронавірус вже перевірили понад 3,9 тис. мешканців Дніпропетровщини. У 186 людей підтвердили COVID-19. Одна людина померла.

Нині на результати ПЛР-тестування очікують 55 жителів області.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано 7 170 випадків COVID-19, з них 187 - летальні. 

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