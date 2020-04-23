В Днепропетровской области уже 11 человек выздоровели от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Еще двое жителей Днепропетровской области выздоровели от коронавируса. COVID-19 преодолели мужчина из Днепра и женщина из Новомосковска. Оба - старше 50 лет. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валерий Сердюк, информирует УНН.
"Уже 11 жителей Днепропетровской области успешно преодолели коронавирусную болезнь. В общем выздоровели шесть днепрян, по двое жителей Кривого Рога и Новомосковска, а также житель Никополя", - рассказал директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.
Отмечается, что всего на коронавирус уже проверили более 3,9 тыс. жителей Днепропетровской области. В 186 человек подтвердили COVID-19. Один человек умер.
Сейчас на результаты ПЦР-тестирования ожидают 55 жителей области.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано 7170 случаев COVID-19, из них 187 - летальные.