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На Дніпропетровщині викрили антиукраїнських інтернет-провокаторів

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність двох жителів Дніпропетровської області, які у заборонених російських соціальних мережах провокували інтернет-користувачів до масових заворушень у День Конституції України. Про це повідомив прес-центр СБУ, передає УНН.

Встановлено, що мешканці Дніпра та Жовтих Вод за завданням представників спецслужб Росії поширювали у соцмережах спеціально підготовлені матеріали, які адаптували саме для мешканців регіону.

"Протягом останнього місяця основні "зусилля" зловмисників були спрямовані на провокацію масових заворушень та порушень громадського порядку під час урочистих заходів до Дня Конституції України. Серед матеріалів також виявлені "звинувачення" підрозділів Об’єднаних сил у провокаціях обстрілів на території окремих районів Донецької й Луганської областей та неправдиві "довідки" прибічників терористів із значно завищеними втратами Збройних Сил України. Зловмисники агітували за входження центральних і східних областей України до складу Росії та насильницької зміни конституційного ладу нашої держави", – зазначили у спецслужбі.

У ході проведення санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерне обладнання, яке зловмисники використовували для розповсюдження антиукраїнських матеріалів та закликів до вчинення дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України.

"В агітаторів також виявлені інструкції, спеціально розроблені та надані для розповсюдження представниками спецслужб РФ, для обходу блокування заборонених в Україні соціальних мереж та інтернет-сайтів", – повідомили у СБУ.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 110 КК України. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, у Кам'янець-Подільському викрили агітатора, який інспірував міжнаціональну ворожнечу та антиукраїнську пропаганду в інтересах країни-агресора. 

Українські Національні Новини

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