На Дніпропетровщині від COVID-19 одужали вже восьмеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Дніпропетровській області станом на ранок 14 квітня від COVID-19 одужало вісім осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Дніпропетровської обласної ради в Telegram.
"…на ранок (від COVID-19 – ред.) одужало 8. Загальна кількість хворих за весь час 71", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що кількість лабораторних аналізів за добу 233. Всього методом ПЛР обстежено 1316 осіб.
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 14 квітня зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Дніпропетровській області — 71 випадок.