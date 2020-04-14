На Дніпропетровщині від COVID-19 одужали вже восьмеро людей

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Дніпропетровській області станом на ранок 14 квітня від COVID-19 одужало вісім осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Дніпропетровської обласної ради в Telegram.

"…на ранок (від COVID-19 – ред.) одужало 8. Загальна кількість хворих за весь час 71", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що кількість лабораторних аналізів за добу 233. Всього методом ПЛР обстежено 1316 осіб.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 14 квітня зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Дніпропетровській області — 71 випадок.

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