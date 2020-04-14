В Днепропетровской области от COVID-19 выздоровели уже восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Днепропетровской области по состоянию на утро 14 апреля от COVID-19 выздоровели восемь человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Днепропетровского областного совета в Telegram.
"... на утро (от COVID-19 - ред.) выздоровели 8. Общее количество больных за все время 71", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что количество лабораторных анализов за сутки - 233. Всего методом ПЦР обследовано 1316 человек.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9:00 14 апреля зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них в Днепропетровской области - 71 случай.