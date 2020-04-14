На Дніпропетровщині стали майже вдвічі менше хворіти на пневмонію - ОДА

КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Дніпропетровщині за добу виявили вдвічі меншу кількість хворих на пневмонію. Якщо протягом півроку медики виявляли по 45-55 випадків захворювання, то за останню добу цей показник знизився до 29. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.