На Дніпропетровщині стали майже вдвічі менше хворіти на пневмонію - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Дніпропетровщині за добу виявили вдвічі меншу кількість хворих на пневмонію. Якщо протягом півроку медики виявляли по 45-55 випадків захворювання, то за останню добу цей показник знизився до 29. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
"В області щодо захворюваності на пневмонію намітилася позитивна тенденція. Вперше за весь сезон 2019-2020 кількість нових випадків такої недуги на день зменшилася майже вдвічі. Якщо протягом півроку щодня медики виявляли в середньому від 45 до 55 хворих на пневмонію, то за останню добу цей показник знизився до 29", - сказав директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.
При цьому, за останню добу одужало 19 людей, які мали такий діагноз.
Як зазначив голова ОДА, всі хворі на пневмонію обов’язково проходять ПЛР-тестування на коронавірус. Вони отримують всю необхідну медичну допомогу.
"Так, наприкінці минулого тижня до лікарні ім. Мечникова доставили хвору на COVID-19 жінку. Вона була у дуже тяжкому стані. Та тепер пацієнтка поступово одужує", - додав Валерій Сердюк.
Також вказано, що наразі на Дніпропетровщині – 367 хворих на пневмонію. Із них 95 – діти.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині від COVID-19 одужало вже семеро людей.