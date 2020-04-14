В Днепропетровской области стали почти вдвое меньше болеть пневмонией - ОГА

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Днепропетровской области за сутки обнаружили вдвое меньшее количество больных пневмонией. Если в течение полугода медики обнаруживали по 45-55 случаев заболевания, то за последние сутки этот показатель снизился до 29. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.