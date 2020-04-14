В Днепропетровской области стали почти вдвое меньше болеть пневмонией - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Днепропетровской области за сутки обнаружили вдвое меньшее количество больных пневмонией. Если в течение полугода медики обнаруживали по 45-55 случаев заболевания, то за последние сутки этот показатель снизился до 29. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"В области по заболеваемости пневмонией наметилась положительная тенденция. Впервые за весь сезон 2019-2020 количество новых случаев такой болезни за день уменьшилась почти вдвое. Если в течение полугода ежедневно медики обнаруживали в среднем от 45 до 55 больных пневмонией, то за последние сутки этот показатель снизился до 29", - сказал директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.
При этом, за последние сутки выписаны 19 человек, которые имели такой диагноз.
Как отметил глава ОГА, все больные пневмонией обязательно проходят ПЦР-тестирование на коронавирус. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.
"Так, в конце прошлой недели в больницу им. Мечникова доставили больную на COVID-19 женщину. Она была в очень тяжелом состоянии. Но теперь пациентка постепенно поправляется", - добавил Валерий Сердюк.
Также указано, что сейчас в Днепропетровской области - 367 больных пневмонией. Из них 95 - дети.
Напомним, в Днепропетровской области от COVID-19 выздоровели уже семь человек.