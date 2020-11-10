На Дніпропетровщині розгорнуто понад 4 тис. ліжок для лікування хворих на COVID-19 – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Дніпропетровській області розгорнуто понад 4 тис. ліжок для лікування хворих на COVID-19 у 25 медичних закладах. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Я сьогодні перебуваю із візитом у Дніпропетровській області, зараз знаходжусь у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Це лікарня, яка пролікувала велику кількість наших героїв, які захищають нашу країну на сході. Вже близько 3 тисяч за весь цей час проліковано, надана медична допомога. Але, окрім того, ця лікарня ще приймає участь у боротьбі з ще одним ворогом - під назвою COVID-19. Всього розгорнуто 190 ліжок у цій лікарні…Я хочу максимально поспілкуватися з лікарями, станом забезпечення…", - розповів Степанов.
За його словами, він також планує відвідати 4 міську клінічну лікарню, 16 клінічну міську лікарню та Слобожанську центральну лікарню.
"Якщо говорити загалом, то по Дніпропетровській області – це 4 тисячі 368 ліжок у 25 закладах відведені під лікування хворих на COVID-19", - сказав Степанов.
Нагадаємо, Степанов заявляв, що у жодній області України немає стовідсоткової заповненості ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію.