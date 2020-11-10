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В Днепропетровской области развернуто более 4 тыс. коек для лечения больных COVID-19 - Степанов

В Днепропетровской области развернуто более 4 тыс. коек для лечения больных COVID-19 - Степанов

Киев  •  УНН

 • 13124 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Днепропетровской области развернуто более 4 тыс. коек для лечения больных COVID-19 в 25 медицинских учреждениях. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Я сегодня нахожусь с визитом в Днепропетровской области, сейчас нахожусь в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова. Это больница, которая пролечила большое количество наших героев, которые защищают нашу страну на востоке. Уже около 3 тысяч за все это время пролечено, оказана медицинская помощь. Но, кроме того, эта больница еще принимает участие в борьбе с еще одним врагом - под названием COVID-19. Всего развернуто 190 коек в этой больнице... Я хочу максимально пообщаться с врачами, состоянием обеспечения...", - рассказал Степанов.

По его словам, он также планирует посетить 4-ю городскую клиническую больницу, 16-ю клиническую городскую больницу и Слобожанскую центральную больницу.

"Если говорить в целом, то по Днепропетровской области - это 4 368 коек в 25 учреждениях отведены под лечения больных COVID-19", - сказал Степанов.

Напомним, Степанов заявлял, что ни в одной области Украины нет стопроцентной заполняемости коек для больных коронавирусной инфекцией.

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