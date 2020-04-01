На Дніпропетровщині підтвердили новий випадок захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Дніпропетровській області лабораторно підтвердили коронавірус у жінки, в якої днями захворів на COVID-19 чоловік. Про це повідомили у департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації, передає УНН.
"На Дніпропетровщині – новий випадок захворювання на COVID-19. Коронавірус підтвердили у мешканки Новомосковська. Днями у її чоловіка теж виявили коронавірусну інфекцію", - йдеться у повідомленні.
Наразі у Дніпропетровській області лабораторно підтвердили вже 10 випадків коронавірусу. Також одужала 1 людина.
Як раніше повідомляв УНН, на Дніпропетровщині у восьми містах встановили намети для прийому хворих на COVID-19.