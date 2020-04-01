В Днепропетровской области подтвердили новый случай заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Днепропетровской области лабораторно подтвердили коронавирус у женщины, у которой на днях заболел COVID-19 человек. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения облгосадминистрации, передает УНН.
"В Днепропетровской области - новый случай заболевания COVID-19. Коронавирус подтвердили у жительницы Новомосковска. На днях у ее мужа тоже обнаружили коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Сейчас в Днепропетровской области лабораторно подтвердили уже 10 случаев коронавируса. Также выздоровел 1 человек.
Как ранее сообщал УНН, в Днепропетровской области в восьми городах установили палатки для приема больных COVID-19.