На Дніпропетровщині під час пожару у будинку виявили тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У вівторок о 23:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку на вулиці Українська селища Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області, де знайшли тіло чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС області.
За викликом направлено чергові відділення 27-ї, 50-ї державних пожежно-рятувальної частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області та місцеву пожежну команду Богданівської об’єднаної територіальної громади.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що займання виникло в житловій кімнаті будинку. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, внутрішнє оздоблення стін та пошкоджено дах будинку. Загальна площа пожежі склала 70 кв. метри.
Пожежу локалізовано о 00:32 та ліквідовано об 01:05.
Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку «101» виявили тіло чоловіка, без ознак життя.
До ліквідації пожежі було залучено 9 людей особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, у Дніпрі на маслозаводі стався вибух та послідуюча пожежа.