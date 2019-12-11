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В Днепропетровской области во время пожара в доме обнаружили тело мужчины

В Днепропетровской области во время пожара в доме обнаружили тело мужчины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Во вторник в 23:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на улице Украинской поселка Богдановка Павлоградского района Днепропетровской области, где нашли тело мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС области.

По вызову направлены дежурные отделения 27-й, 50-й государственных пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области и местную пожарную команду Богдановского объединенной территориальной общины.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло в жилой комнате дома. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода, внутренняя отделка стен и повреждена крыша дома. Общая площадь пожара составила 70 кв. метра.

Пожар локализован в 00:32 и ликвидирован в 1:05.

Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения 101 обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

К ликвидации пожара было привлечено 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, в Днепре на маслозаводе произошел взрыв и последующий пожар.

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