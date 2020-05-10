На Дніпропетровщині під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У місті Жовті Води під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло жінки 1949 року народження. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Так, 10 травня о 04:53 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на вулиці Заводській міста Жовті Води, горить квартира на 6-му поверсі дев’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку.
"Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вхідні двері до помешкання не зачинені, а пожежа виникла всередині житлової кімнати двокімнатної квартири на 6-му поверсі. Пожежу локалізовано о 05:04 та ліквідовано о 05:28. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 7 кв.м. Під час гасіння пожежі, вогнеборцями виявлено тіло власниці 1949 року народження, без ознак життя", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Києві під час гасіння пожежі в житловому будинку було виявлено тіло чоловіка.