На Дніпропетровщині під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки

Так, 10 травня о 04:53 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на вулиці Заводській міста Жовті Води, горить квартира на 6-му поверсі дев’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку.

"Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вхідні двері до помешкання не зачинені, а пожежа виникла всередині житлової кімнати двокімнатної квартири на 6-му поверсі. Пожежу локалізовано о 05:04 та ліквідовано о 05:28. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 7 кв.м. Під час гасіння пожежі, вогнеборцями виявлено тіло власниці 1949 року народження, без ознак життя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві під час гасіння пожежі в житловому будинку було виявлено тіло чоловіка.