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На Дніпропетровщині перевірили вже понад 150 осіб на коронавірус

На Дніпропетровщині перевірили вже понад 150 осіб на коронавірус

Київ • УНН

 • 11862 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Дніпропетровщині на COVID-19 перевірили вже 154 людини з підозрою на хворобу. Ще 9 осіб очікують результатів ПЛР-тесту. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

“На Дніпропетровщини перевірили 154 людини з підозрами на коронавірус. Ще 9 мешканців області очікують на результати ПЛР-досліджень. Сьогодні нових випадків COVID-19 не виявили”, — повідомив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.

В ОДА вказали, що зараз на Дніпропетровщині 42 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Чотири людини одужали.

“Вчора ввечері на Дніпропетровщині зафіксували новий випадок коронавірусу. Захворювання підтвердилося у мешканця Кам’янського. Сьогодні жодного позитивного випадку захворювання не виявили”, — додав Валерій Сердюк.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Дніпропетровській області — 41 випадок.

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