В Днепропетровской области проверили уже более 150 человек на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Днепропетровской области на COVID-19 проверили уже 154 человека с подозрением на болезнь. Еще 9 человек ожидают результатов ПЦР-теста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"В Днепропетровской области проверили 154 человека с подозрениями на коронавирус. Еще 9 жителей области ожидают результаты ПЦР-исследований. Сегодня новых случаев COVID-19 не выявили", - сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.
В ОГА указали, что сейчас В Днепропетровской области 42 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. Четыре человека выздоровели.
"Вчера вечером в Днепропетровской области зафиксирован новый случай коронавируса. Заболевание подтвердилось у жителя Каменского. Сегодня ни одного положительного случая заболевания не выявили", - добавил Валерий Сердюк.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9:00 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них в Днепропетровской области - 41 случай.