В Днепропетровской области проверили уже более 150 человек на коронавирус

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Днепропетровской области на COVID-19 проверили уже 154 человека с подозрением на болезнь. Еще 9 человек ожидают результатов ПЦР-теста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.