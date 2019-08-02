На Дніпропетровщині невідомі задушили пенсіонерку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Дніпропетровській області пенсіонерку задушили у власному помешканні. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло жінки 1937 року народження виявив соціальний працівник, який прийшов провідати пенсіонерку, адже у приватному будинку вона проживала сама.
На тілі покійної були наявні сліди удушення. В помешканні – все розкидано, а гроші зникли.
Розпочато досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Встановлюються обставини скоєння злочину та причетні особи.
Нагадаємо, у Чернігівській області батько подушкою задушив новонародженого сина.