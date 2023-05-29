На Дніпропетровщині критична інфраструктура працює - голова облради
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Дніпропетровській області критична інфраструктура та медичні заклади працюють. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Критична інфраструктура працює. Вода є, тепло є, світло є. Медичні заклади працюють. Надають допомогу мешканцям нашої області, і не тільки. Надають допомогу всім, хто приїхав та приїжджає до нас з Донецької області. Всім, хто приїхав з Луганської, велика кількість звертається з Запорізької області», - розповів Лукашук.
Також, за його словами, левова частка населення деокупованої частини Херсонської області сьогодні звертається до лікарень міста Кривий Ріг, де їм надається допомога.
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