В Днепропетровской области критическая инфраструктура работает - глава облсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Днепропетровской области критическая инфраструктура и медицинские учреждения работают. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Критическая инфраструктура работает. Вода есть, тепло есть, свет есть. Медицинские учреждения работают. Оказывают помощь жителям нашей области, и не только. Оказывают помощь всем, кто приехал и приезжает к нам из Донецкой области. Всем, кто приехал из Луганской, большое количество обращается из Запорожской области», - рассказал Лукашук.
Также, по его словам, львиная доля населения деоккупированной части Херсонской области сегодня обращается в больницы города Кривой Рог, где им оказывается помощь.
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