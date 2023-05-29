В Днепропетровской области критическая инфраструктура работает - глава облсовета

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«Критическая инфраструктура работает. Вода есть, тепло есть, свет есть. Медицинские учреждения работают. Оказывают помощь жителям нашей области, и не только. Оказывают помощь всем, кто приехал и приезжает к нам из Донецкой области. Всем, кто приехал из Луганской, большое количество обращается из Запорожской области», - рассказал Лукашук.

Также, по его словам, львиная доля населения деоккупированной части Херсонской области сегодня обращается в больницы города Кривой Рог, где им оказывается помощь.

Дополнение

российские оккупанты ударили по Покровской общине в Днепропетровской области.

В результате вражеской атаки на Синельниковский район было разрушено 2 частных дома, 30 – разбиты.