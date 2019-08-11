На Дніпропетровщині дерево впало на три припарковані автівки

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. У місті Павлоград Дніпрпетровської області внаслідок падіння дерева було пошкоджено три легковики. Про це УНН повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС в області. 

Так, 10 серпня о 19:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Павлоград по вулиці Соборній дерево впало на припарковані автомобілі.

По прибуттю до місця події, рятувальниками встановили, що сухе дерево завдовжки близько 12 м під час падіння пошкодило собою дві залізобетонні опори вуличного освітлення.

Під стовбуром поваленого дерева опинилися 3 автівки, ще 2 легковики опинилися під конструкціями зруйнованих стовпів освітлення.

За допомого бензопили рятувальники розпилили та прибрали повалене дерево. Залізобетонні опори демонтували за допомогою гідравлічних ножиць та бензорізу.

Постраждалих внаслідок події немає.

Нагадаємо, у Миколаївській області негода повалила дерева і позривала дахи.

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