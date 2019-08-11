В Днепропетровской области дерево упало на три припаркованных автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В городе Павлоград Днепрпетровской области в результате падения дерева было повреждено три легковушки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС в области.
Так, 10 августа в 19:05 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Павлоград по улице Соборной дерево упало на припаркованные автомобили.
По прибытию на место происшествия, спасатели установили, что сухое дерево длиной около 12 м при падении повредило собой две железобетонные опоры уличного освещения.
Под стволом поваленного дерева оказалось 3 машины, еще 2 легковушки находились под конструкциями разрушенных столбов освещения.
С помощью бензопилы спасатели распилили и убрали поваленное дерево. Железобетонные опоры демонтировали с помощью гидравлических ножниц и бензореза.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Напомним, в Николаевской области стихия повалила деревья и сорвала крыши.