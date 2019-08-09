У Миколаївській області негода повалила дерева і позривала дахи

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Миколаївській області через різке погіршення погодних умов сталися масове падіння дерев, підтоплення та пошкодження дахів будівель. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.

"Щодо ситуації пов’язаної з різким погіршенням погодних умов 9 серпня та, як наслідок, масовим падінням дерев, підтопленням та пошкодженням даху будівель. Загалом по лінії "101" надійшло 20 звернень від громадян м. Миколаєва, м. Нова Одеса та селища Радісний сад Миколаївського району області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сильні пориви вітру стали причиною пошкодження покрівлі школи у Київській області. 

Також УНН повідомляв, що внаслідок негоди у шести областях залишилися без світла 205 населених пунктів.

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