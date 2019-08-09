Вітер пошкодив покрівлю школи на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Сильні пориви вітру стали причиною пошкодження покрівлі школи у селі Голодьки у Київській області, також негода позносила покрівлі приватних будинків та спровокувала повалення дерев в області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"У селі Голодьки Тетіївського району внаслідок поривів вітру пошкоджено крівлю школи на площі близько 50 кв. м та крівлі 10 приватних будинків", - зазначили у відомстві.
У місті Буча, додали у ДСНС, внаслідок поривів вітру було повалено близько 50 дерев. Дерева з проїзджої частини міста прибрано, проїзд забезпечено.
Водночас у Києві рятувальники 12 разів виїжджали для прибирання дерев, що були повалені внаслідок поривів вітру.
Нагадаємо, вітер зніс покрівлю з пансіонату для людей похилого віку.