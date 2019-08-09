Ветер повредил кровлю школы в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Сильные порывы ветра стали причиной повреждения кровли школы в селе Голодьки в Киевской области, также непогода снесла кровли частных домов, из-за ветра были повалены деревья в области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"В селе Голодьки Тетиевского района в результате порывов ветра повреждена кровля школы на площади около 50 кв. м и кровли 10 частных домов", - отметили в ведомстве.
В городе Буча, добавили в ГСЧС, в результате порывов ветра было повалено около 50 деревьев. Деревья с проезжей части города убраны, проезд обеспечен.
В то же время в Киеве спасатели 12 раз выезжали для уборки деревьев, поваленных в результате порывов ветра.
Напомним, ветер снес крышу с пансионата для пожилых людей.