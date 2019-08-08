Ветер снес крышу с пансионата для пожилых людей

"7 августа в городе Здолбунов, в результате сильных порывов ветра, в здании дома-интерната для престарелых повреждено шиферное покрытие крыши (сорвано около 300 листов)", - указали спасатели.

Как отмечается, пострадавших нет, эвакуация и отселение не проводились.

Напомним, непогода обесточила 16 населенных пунктов Волынской и Житомирской областей.