Ветер снес крышу с пансионата для пожилых людей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Сильный ветер снес крышу с дома-интерната для престарелых в городе Здолбунов Ровенской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"7 августа в городе Здолбунов, в результате сильных порывов ветра, в здании дома-интерната для престарелых повреждено шиферное покрытие крыши (сорвано около 300 листов)", - указали спасатели.
Как отмечается, пострадавших нет, эвакуация и отселение не проводились.
Напомним, непогода обесточила 16 населенных пунктов Волынской и Житомирской областей.