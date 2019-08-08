Вітер зніс покрівлю з пансіонату для людей похилого віку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сильний вітер зніс покрівлю з будинку-інтернату для людей похилого віку у місті Здолбунів Рівненської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"7 серпня в місті Здолбунів, внаслідок сильних поривів вітру, у будівлі будинку-інтернату людей похилого віку пошкоджено шиферне покриття даху (зірвано близько 300 листів)", - вказали рятувальники.
Як зазначається, постраждалих немає, евакуація та відселення не проводились.
Нагадаємо, негода знеструмила 16 населених пунктів Волинської та Житомирської областей.