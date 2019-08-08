Вітер зніс покрівлю з пансіонату для людей похилого віку

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сильний вітер зніс покрівлю з будинку-інтернату для людей похилого віку у місті Здолбунів Рівненської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"7 серпня в місті Здолбунів, внаслідок сильних поривів вітру, у будівлі будинку-інтернату людей похилого віку пошкоджено шиферне покриття даху (зірвано близько 300 листів)", - вказали рятувальники.

Як зазначається, постраждалих немає, евакуація та відселення не проводились. 

Нагадаємо, негода знеструмила 16 населених пунктів Волинської та Житомирської областей.

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