В Николаевской области непогода повалила деревья и сорвала крыши
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Николаевской области из-за резкого ухудшения погодных условий произошли массовое падение деревьев, подтопления и повреждения крыш зданий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"О ситуации, связанной с резким ухудшением погодных условий 9 августа и, как следствие, массовым падением деревьев, подтоплением и повреждением крыши зданий. В целом по линии "101" поступило 20 обращений от граждан г. Николаева, г. Новая Одесса и поселка Радостный сад Николаевского района области", - говорится в сообщении.
Напомним, сильные порывы ветра стали причиной повреждения кровли школы в Киевской области.
Также УНН сообщал, что в результате непогоды в шести областях остались без света 205 населенных пунктов.