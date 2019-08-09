Негода в Україні залишила без світла понад 200 міст і сіл
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Внаслідок негоди у шести областях України на ранок п'ятниці, 9 серпня, загалом залишилися без світла 205 населених пунктів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"У ніч з 8 на 9 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 205 населених пунктів у 6 областях, а саме: Сумська – 95, Київська – 38, Черкаська – 26, Чернігівська – 22, Житомирська – 21 та Кіровоградська – 3", - повідомили у відомстві.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Нагадаємо, 8 серпня частина Луцька опинилася без світла через аварію на підстанції.