Непогода в Украине оставила без света более 200 городов и сел
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Вследствие непогоды в шести областях Украины на утро пятницы, 9 августа, остались без света 205 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В ночь с 8 на 9 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Сумская - 95, Киевская - 38, Черкасская - 26, Черниговская - 22 Житомирская - 21 и Кировоградская - 3", - сообщили в ведомстве.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, 8 августа часть Луцка осталась без света из-за аварии на подстанции.