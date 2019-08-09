Непогода в Украине оставила без света более 200 городов и сел

"В ночь с 8 на 9 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Сумская - 95, Киевская - 38, Черкасская - 26, Черниговская - 22 Житомирская - 21 и Кировоградская - 3", - сообщили в ведомстве.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 8 августа часть Луцка осталась без света из-за аварии на подстанции.