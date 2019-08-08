Частина Луцька опинилася без світла через аварію на підстанції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Частина Луцька знеструмлена через аварійну ситуацію, спричинену погодними умовами. Про це повідомили у прес-службі ПрАТ "Волинтобленерго" у Facebook, передає УНН.
Так, близько 12-ї години дня частина міста залишилася без світла через задимлення на підстанції "Луцьк-102". Аварійна ситуація спричинена обривом проводу на повітряній лінії між двома підстанціями через несприятливі погодні умови.
Рятувальники працюють на місці аварії, споживачів заживлюють по резерву. Роботу підстанції планують відновити орієнтовно до 17-ї години.
Нагадаємо, в Україні очікується погіршення погодних умов.