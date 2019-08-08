Часть Луцка оказалась без света из-за аварии на подстанции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Часть Луцка обесточена из-за аварийной ситуации, вызванной погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО "Волинтобленерго" в Facebook, передает УНН.
Так, около 12 часов дня часть города осталась без света из-за задымления на подстанции "Луцк-102". Аварийная ситуация вызвана обрывом провода на воздушной линии между двумя подстанциями из-за неблагоприятных погодных условий.
Спасатели работают на месте аварии, потребителей заживляют по резерву. Работу подстанции планируется восстановить ориентировочно в 17 часов.
Напомним, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.