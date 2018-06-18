На Дніпропетровщині чоловік сів на 14 років за вбивство через ревнощі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. 14 років за ґратами проведе мешканець м. Кам’янське (колишній Дніпродзержинськ), який через ревнощі вбив суперника. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.
“Заводський районний суд міста Дніпродзержинська визнав винним у скоєнні умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України) і призначив 40-річному місцевому жителю покарання у вигляді 14 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
Подія сталася у лютому 2017 року. Вказаний чоловік прибув на ринок у місті Кам’янському, де зустрівся зі співмешканцем колишньої дружини. На ґрунті неприязних відносин між чоловіками виникла сварка, яка згодом переросла у бійку. Прагнучи позбутися конкурента, ревнивець наніс потерпілому ножовий удар у серце, від якого останній помер у лікарні.
Свою вину зловмисник визнав частково. Обвинувачення підтримувалось Дніпродзержинською місцевою прокуратурою.
Нагадаємо, на Донеччині чоловіка засуджено до 12 років тюрми за вбивство коханки.
Раніше у місті Бровари у Київській області чоловік через ревнощі вбив колегу своєї дружини.