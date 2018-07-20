На Дніпро обрушився величезний град
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У м.Дніпро та Дніпропетровській області через негоду 20 липня синоптики оголосили штормове попередження. По області триває сильна гроза, у деяких місцях вже випав град діаметром 6-19 мм. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, передає УНН.
"Вранці та вдень пройдуть короткочасні сильні дощі, кількість опадів - 15-49 мм за 12 годин, посилення шквалистого західного вітру до 15-24 м/с. Крім цього, у окремих випадках можливий град, діаметром 6-19 мм. По області триває сильна гроза", - йдеться у повідомленні.
Про наслідки стихії у м.Дніпро повідомляють місцеві видання і очевидці соціальних мереж. Так, близько 12:00 у обласному центрі сталась сильна злива.
Внаслідок рясного дощу Набережну та ряд вулиць сильно залило водою і рух транспорту по них ускладнений. На Новому мосту утворилися великі затори через "ланцюгову", легкого ступеня тяжкості ДТП із п'яти авто. На деяких перехрестях перестали працювати світлофори.
Очевидці події у соціальних мережах поділилися знімками величезного граду. Крім того, на Youtube з'явилося декілька відео з кадрами місць, які постраждали від негоди.
Як раніше повідомляв УНН, користувачі соціальних мереж поділились світлинами та відео із сюжетами про негоду в Ужгороді 12 червня. Зокрема, очевидці опублікували фотографії крупного граду, яким засипало місто.