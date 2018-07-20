На Днепр обрушился огромный град

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39809 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102482 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 124476 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131988 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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КИЕВ. 20 июля. УНН. В г. Днепр и Днепропетровской области из-за непогоды 20 июля синоптики объявили штормовое предупреждение. По области продолжается сильная гроза, в некоторых местах уже выпал град диаметром 6-19 мм. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, передает УНН.

“Утром и днем ​​пройдут кратковременные сильные дожди, количество осадков — 15-49 мм в 12:00, усиление шквалистого западного ветра до 15-24 м/с. Кроме этого, в отдельных случаях возможен град, диаметром 6-19 мм. По области продолжается сильная гроза”, - говорится в сообщении.

О последствиях стихии в г. Днепр сообщают местные издания и очевидцы социальных сетей. Так, около 12:00 в областном центре произошел сильный ливень.

Вследствие обильного дождя Набережную и ряд улиц сильно залило водой и движение транспорта по ним затруднено. На Новом мосту образовались большие пробки из-за “цепного”, легкой степени тяжести ДТП из пяти авто. На некоторых перекрестках перестали работать светофоры.

Очевидцы происшествия в социальных сетях поделились снимками огромного града. Кроме того, на Youtube появилось несколько видео с кадрами мест, пострадавших от непогоды.

Как ранее  сообщал УНН, пользователи социальных сетей поделились фотографиями и видео с сюжетами о непогоде в Ужгороде 12 июня. В частности, очевидцы опубликовали фотографии крупного града, которым засыпало город.

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