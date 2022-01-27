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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

На Чернігівщині виявили чуму свиней

На Чернігівщині виявили чуму свиней

Київ • УНН

 • 19417 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Днями на території Чернігівської області контролери зафіксували африканську чуму свиней. Про це повідомляє пресслужба Чернігівської ОДА, передає УНН.

Цитата

"Генетичний матеріал вірусу, що викликає це захворювання, виявили у пробах з туші дикого кабана, впольованого на початку січня в Олександрівському лісництві Добрянської громади", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Епізоотичний осередок знаходиться в ТОВ "Добрянкаінвестліс" у мисливських угіддях Олександрівського лісництва. У 10-кілометровій зоні нагляду проведуть облік поголів’я свиней та дезінфекцію у всіх господарствах, де їх утримують.

Також в ОДА закликали місцевих жителів за найменшої підозри сигналізувати про виявлену хворобу.

"Лише так можна не допустити поширення хвороби, яка здатна добряче підкосити економіку регіону та точно вплине на добробут кожного господарства", — прокоментував голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

Доповнення

На АЧС хворіють дикі та свійські свині (всіх видів, порід та статево-вікових груп). АЧС характеризується високою смертністю, значними економічними збитками, запровадженням спеціального режиму для свиногосподарств, обов’язковістю дотримання ветеринарно-санітарних вимог до утримання свиней, витратами на проведення моніторингових та діагностичних досліджень, організацію профілактичних та ліквідаційних заходів.

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