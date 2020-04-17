На Чернігівщині від COVID-19 одужала ще одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Чернігівській області два ПЛР-тести показали, що жінка одужала від COVID-19. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА Андрей Прокопенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Одужала жінка, яка лікувалась від коронавірусу у Борзнянській центральній районній лікарні. Вчора жительку села Комарівка виписали з інфекційного відділення Борзнянської ЦРЛ", - написав Прокопенко.
За його словами, жінка була госпіталізована 31 березня, того ж дня їй було підтверджено коронавірус.
"Лікування було успішним: два ПЛР-тести показали, що жінка одужала", - зазначив Прокопенко.
Також Прокопенко нагадав, що в станом на 17 квітня в області 12 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з них 1 летальний.
"Вже троє осіб одужали", - додав він.
Окрім того, голова ОДА зазначив, що вчора осередком спалаху небезпечної інфекції визнано село Ніжинське Ніжинського району.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 17 квітня зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 125 летальні.