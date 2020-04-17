В Черниговской области от COVID-19 выздоровел еще один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Черниговской области два ПЦР-теста показали, что женщина выздоровела от COVID-19. Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Выздоровела женщина, которая лечилась от коронавируса в Борзнянской центральной районной больнице. Вчера жительницу села Комаровка выписали из инфекционного отделения Борзнянской ЦРБ", - написал Прокопенко.
По его словам, женщина была госпитализирована 31 марта, в тот же день ей было подтвержден коронавирус.
"Лечение было успешным: два ПЦР-теста показали, что женщина выздоровела", - отметил Прокопенко.
Также Прокопенко напомнил, что в по состоянию на 17 апреля в области 12 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из них 1 летальный.
"Уже три человека выздоровели", - добавил он.
Кроме того, глава ОГА отметил, что вчера центром вспышки опасной инфекции признано село Нежинское Нежинского района.
Напомним, в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных.