На Черкащині з відділення поліції викрали наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. В Чорнобаївському відділенні поліції Черкаської області викрали речові докази. Про це журналісту УНН повідомили в поліції в Черкаській області.
“В Чорнобаївському відділенні поліції Черкаської області викрали речові докази. Інформація про (інцидент — ред.) надійшла у неділю”, — сказали в прес-службі.
В прес-службі зазначили, що наразі на місці працює комісія, яка з’ясовує, які саме речові докази було викрадено.
Проте, за інформацією УНН були викрадені наркотики.
“Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 308 (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем — ред.) КК України та призначено службове розслідування”, — зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, у Краматорську при спробі збуту чергової партії наркотиків, затримали працівника одного з підрозділів СБУ.