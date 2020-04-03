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На Черкащині викрили чоловіка, який налагодив незаконні поставки респіраторних масок до ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Черкащині Служба безпеки України блокувала механізм незаконного вивезення з країни масштабної партії заборонених урядом до експорту товарів протиепідемічного призначення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що місцевий мешканець, незважаючи на запроваджені обмеження у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні, налагодив поставки респіраторних масок в одну із країн ЄС”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці перехопили чергове міжнародне поштове відправлення, сформоване зловмисником.

Так, під час митного огляду було виявлено партію медичних масок. За інформацією СБ України, найближчим часом ділок планував переправити понад 10 тисяч респіраторних масок. Європейським клієнтам він виставив “цінник” у 2,5 євро за штуку.

За попередніми підрахунками зловмисник планував нажитися на понад 700 тисяч гривень.

Нагадаємо, прокуратура розслідує можливу причетність київських митників до незаконного експорту медичних масок до Іспанії.

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