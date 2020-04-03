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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66837 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 78977 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 92261 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 89990 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88924 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Черкасской области разоблачили мужчину, который наладил незаконные поставки респираторных масок в ЕС

В Черкасской области разоблачили мужчину, который наладил незаконные поставки респираторных масок в ЕС

Киев  •  УНН

 • 11463 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Черкасской области Служба безопасности Украины блокировала механизм незаконного вывоза из страны масштабной партии запрещенных правительством к экспорту товаров противоэпидемического назначения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что местный житель, несмотря на введенные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине, наладил поставки респираторных масок в одну из стран ЕС", - сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители перехватили очередное международное почтовое отправление, сформированное злоумышленником.

Так, во время таможенного досмотра была обнаружена партия медицинских масок. По информации СБ Украины, в ближайшее время делец планировал переправить более 10000 респираторных масок. Европейским клиентам он выставил "ценник" в 2,5 евро за штуку.

По предварительным подсчетам злоумышленник планировал нажиться на более 700 тыс. гривен.

Напомним, прокуратура расследует возможную причастность киевских таможенников к незаконному экспорту медицинских масок в Испанию.

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