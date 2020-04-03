В Черкасской области разоблачили мужчину, который наладил незаконные поставки респираторных масок в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Черкасской области Служба безопасности Украины блокировала механизм незаконного вывоза из страны масштабной партии запрещенных правительством к экспорту товаров противоэпидемического назначения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что местный житель, несмотря на введенные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине, наладил поставки респираторных масок в одну из стран ЕС", - сказано в сообщении.
Отмечается, что правоохранители перехватили очередное международное почтовое отправление, сформированное злоумышленником.
Так, во время таможенного досмотра была обнаружена партия медицинских масок. По информации СБ Украины, в ближайшее время делец планировал переправить более 10000 респираторных масок. Европейским клиентам он выставил "ценник" в 2,5 евро за штуку.
По предварительным подсчетам злоумышленник планировал нажиться на более 700 тыс. гривен.
Напомним, прокуратура расследует возможную причастность киевских таможенников к незаконному экспорту медицинских масок в Испанию.