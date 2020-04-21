На Черкащині під час руху загорілася вантажівка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Черкащині під час руху загорілася вантажівка, погасити полум’я самому водію не вдалося. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"У селі Орловець Городищенського району під час руху сталося загоряння вантажного автомобіля МАЗ. Займання у моторному відсіку вантажівки виявив водій. Зупинивши транспортний засіб, водій за допомогою вогнегасників намагався загасити полум'я", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що зрозумівши, що власними силами не впоратися, чоловік звернувся по допомогу до Служби порятунку 101.
На місце події прибули одразу два пожежних розрахунки з городищенської пожежно-рятувальної частини. Під час події ніхто не постраждав.
Нагадаємо, на Херсонщині водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням і допустив зіткнення з модулем газової АЗС, внаслідок чого виникла пожежа.