В Черкасской области во время движения загорелся грузовик
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Черкасской области во время движения загорелся грузовик, погасить пламя самому водителю не удалось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС Украины.
"В селе Орловец Городищенского района во время движения произошло возгорание грузового автомобиля МАЗ. Возгорание в моторном отсеке грузовика обнаружил водитель. Остановив транспортное средство, водитель с помощью огнетушителей пытался потушить пламя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поняв, что собственными силами не справиться, мужчина обратился за помощью в Службу спасения 101.
На место происшествия прибыли сразу два пожарных расчета из городищенской пожарно-спасательной части. Во время происшествия никто не пострадал.
Напомним, в Херсонской области водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с модулем газовой АЗС, в результате чего возник пожар.