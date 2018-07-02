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На чемпіонаті світу з футболу вперше провели четверту заміну

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КИЇВ. 2 липня. УНН. В рамках чемпіонату світу-2018 з футболу відбулася перша четверта заміна в історії проведення Мундіалів, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.

Наставник Росії Станіслав Черчесов провів четверту заміну в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 з Іспанією. На 97-й хвилині зустрічі хавбек “Зеніта” Олександр Єрохін замінив партнера по клубу Кузяєва. Причому через сім хвилин тренер іспанців Йерро повторив даний крок і змінив Асенсіо на Родріго, яка стала для його команди 4-ю.

Відзначимо, що дане нововведення було протестоване тільки під час олімпійського футбольного турніру на Іграх 2016 в Ріо. ЧС-2018 став першим великим турніром, де запрацювало це правило.

Нагадаємо, що УЄФА також має бажання впровадити четверті заміни в рамках свої турнірів.

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