На чемпіонаті світу з футболу вперше провели четверту заміну
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. В рамках чемпіонату світу-2018 з футболу відбулася перша четверта заміна в історії проведення Мундіалів, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.
Наставник Росії Станіслав Черчесов провів четверту заміну в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 з Іспанією. На 97-й хвилині зустрічі хавбек “Зеніта” Олександр Єрохін замінив партнера по клубу Кузяєва. Причому через сім хвилин тренер іспанців Йерро повторив даний крок і змінив Асенсіо на Родріго, яка стала для його команди 4-ю.
Відзначимо, що дане нововведення було протестоване тільки під час олімпійського футбольного турніру на Іграх 2016 в Ріо. ЧС-2018 став першим великим турніром, де запрацювало це правило.
Нагадаємо, що УЄФА також має бажання впровадити четверті заміни в рамках свої турнірів.