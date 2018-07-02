На чемпіонаті світу з футболу вперше провели четверту заміну

Наставник Росії Станіслав Черчесов провів четверту заміну в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 з Іспанією. На 97-й хвилині зустрічі хавбек “Зеніта” Олександр Єрохін замінив партнера по клубу Кузяєва. Причому через сім хвилин тренер іспанців Йерро повторив даний крок і змінив Асенсіо на Родріго, яка стала для його команди 4-ю.

Відзначимо, що дане нововведення було протестоване тільки під час олімпійського футбольного турніру на Іграх 2016 в Ріо. ЧС-2018 став першим великим турніром, де запрацювало це правило.

Нагадаємо, що УЄФА також має бажання впровадити четверті заміни в рамках свої турнірів.