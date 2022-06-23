На Cannes Lions у Періс Хілтон помітили на руці синьо-жовту стрічку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. На Cannes Lion українка подарувала Періс Хілтон стрічку у кольорах прапору України. Про це вона повідомила своїй сторінці в інстаграм, передає УНН.
Деталі
На міжнародному фестивалі творчості Cannes Lions українка пов’язала синьо-жовту стрічку на руку Періс Хілтон, яку зірка носила протягом дня.
“Вона була дуже милою та сказала, що любить Україну”, — написала дівчина в соцмережі.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників міжнародного фестивалю “Каннські леви” закликав їх стати союзниками Києва у війні проти рф та говорити про Україну, адже переконаний, що сила людської креативності більша, ніж сила ядерної держави.
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