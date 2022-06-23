На Cannes Lions у Періс Хілтон помітили на руці синьо-жовту стрічку

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На міжнародному фестивалі творчості Cannes Lions українка пов’язала синьо-жовту стрічку на руку Періс Хілтон, яку зірка носила протягом дня.

“Вона була дуже милою та сказала, що любить Україну”, — написала дівчина в соцмережі.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників міжнародного фестивалю “Каннські леви” закликав їх стати союзниками Києва у війні проти рф та говорити про Україну, адже переконаний, що сила людської креативності більша, ніж сила ядерної держави.