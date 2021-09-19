На Буковині жінка на смерть збила 79-річного велосипедиста
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У селі Маршинці внаслідок наїзду автомобіля загинув велосипедист. Про це повідомили Відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.
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“18 вересня, приблизно о 20 годині до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Маршинці Чернівецького району водій автомобіля „Volkswagen“ допустив наїзд на велосипедиста”, — йдеться у повідомленні.
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У поліції повідомили, що керуючи автомобілем “Volkswagen Passat”, 43-річна жителька села Котелеве допустила наїзд на 79-річного місцевого жителя, який рухався на велосипеді. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці ДТП.
Слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей про автопригоду до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо
У квітні на Донеччині водій збив 8-річного велосипедиста.