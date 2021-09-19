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На Буковине женщина насмерть сбила 79-летнего велосипедиста

Киев  •  УНН

 • 20176 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В селе Маршинцы в результате наезда автомобиля погиб велосипедист. Об этом сообщили Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает УНН.

Цитата

“18 сентября, примерно в 20 часов в полицию поступило сообщение о том, что в селе Маршинцы Черновицкого района водитель автомобиля „Volkswagen“ совершил наезд на велосипедиста”, — говорится в сообщении.

Детали

В полиции сообщили, что управляя автомобилем “Volkswagen Passat”, 43-летняя жительница села Котелево допустила наезд на 79-летнего местного жителя, который двигался на велосипеде. От полученных травм пострадавший погиб на месте ДТП.

Следователи полиции решают вопрос о внесении сведений об автопроисшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним

В апреле в Донецкой области водитель сбил 8-летнего велосипедиста.

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