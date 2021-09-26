На Буковині зафіксували 282 нових випадки коронавірусу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 87 643 випадки хвороби. За останню добу 104 людини одужало, 20 586 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померли 1 991 людина. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 940 ПЛР-дослідження та 379 експрес-тестів.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 392 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 55 626 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.