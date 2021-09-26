На Буковине зафиксировали 282 новых случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Черновицкой области за 26 сентября зафиксировали 282 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 104 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 87 643 случаев болезни. За последние сутки 104 человека выздоровели, 20 586 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 1991 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 940 ПЦР-исследования и 379 экспресс-тестов.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 392 397 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 55 626 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.