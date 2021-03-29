На Буковині за добу зафіксували 292 випадки коронавірусу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 69 347 випадків хвороби. За останню добу 131 особа одужала, 49 491 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1336 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 756 зразків та 290 експрес-тестів.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 644 063 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 31 954 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.