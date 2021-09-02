На Буковині виявили 164 нових випадків коронавірусу за добу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 82 144 випадків хвороби. За останню добу 32 людей одужало, 78 638 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 847 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 689 ПЛР-дослідження та 752 експрес-тести.